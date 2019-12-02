رئيس جامعة حلوان يكشف مفاجأة بشأن طالب الهندسة المنتحر

كذب رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم ، شائعة وجود خلافات بين طالب الهندسة المنتحر ورئيس قسم الهندسة الطبية.





حقيقة خلافات الجامعة مع طالب الهندسة المنتحر





وقال الدكتور ماجد نجم، إنه لا وجود لخلافات، بين طالب الهندسة المنتحر ورئيس قسم الهندسة الطبية الذي تخرج منه، وأكد على تفوق الطالب "نادر"، وتميزه بين زملائه.





جامعة حلوان تنعى طالب الهندسة المنتحر





ونعت جامعة حلوان، طالب الهندسة المنتحر من أعلى برج القاهرة، وقدمت خالص التعازي لزملائه وأسرته.





مشروع طالب الهندسة المنتحر.. إمتياز





وكشف رئيس جامعة حلوان عن مفاجأة، بشأن طالب الهندسة المنتحر، وقال: "مشروع تخرج الطالب صُنف ضمن أفضل مشروعات التخرج، وحصل على تقدير امتياز"، مؤكداً على رفض ما فعله.















