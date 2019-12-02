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"يوتيوب" beIN PLUS مشاهدة مباراة الكويت والبحرين بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الكويت اليوم NOW

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:48 م
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مشاهدة مباراة الكويت والبحرين
مشاهدة مباراة الكويت والبحرين
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يواجه المنتخب الكويتي نظيره البحريني في السابعة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "لخويا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

 

ويسعى منتخب الكويت عن تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط، خاصة في ظل التنافس القوي على بطاقة التأهل مع منتخب السعودية.

 

لمشاهدة مباراة الكويت والبحرين بث مباشر فى كأس الخليج العربي

 

ويحتل المنتخب الكويتي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، حيث لعب مباراتين حتى الآن حقق الفوز في واحدة وخسر في الأخرى.

 

بينما يحتل المنتخب البحريني المركز الأخير في جدول المجموعة برصيد نقطة واحدة، حيث لعب مباراتين تعادل في واحدة وخسر في الأخرى.

 وسيسعى المنتخب الكويتي إلى الفوز وحصد النقاط من أجل التأهل إلى الدور المقبل.


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