"يوتيوب" beIN PLUS مشاهدة مباراة الكويت والبحرين بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الكويت اليوم NOW

يواجه المنتخب الكويتي نظيره البحريني في السابعة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "لخويا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

ويسعى منتخب الكويت عن تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط، خاصة في ظل التنافس القوي على بطاقة التأهل مع منتخب السعودية.

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ويحتل المنتخب الكويتي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، حيث لعب مباراتين حتى الآن حقق الفوز في واحدة وخسر في الأخرى.

بينما يحتل المنتخب البحريني المركز الأخير في جدول المجموعة برصيد نقطة واحدة، حيث لعب مباراتين تعادل في واحدة وخسر في الأخرى.

وسيسعى المنتخب الكويتي إلى الفوز وحصد النقاط من أجل التأهل إلى الدور المقبل.



