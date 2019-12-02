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الأهلي يطلب حضور 20 ألف مشجع أمام الهلال السوداني

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:45 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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طلب النادي الأهلي رسميًا من الجهات الأمنية زيادة أعداد الجماهير في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الهلال السوداني.


وكانت الجهات الأمنية قد حددت ١٠ ألاف مشجع لمباراة الأهلي أمام الهلال السوداني لكن مسئولو القلعة الحمراء قاموا بمخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير.


ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني مساء الجمعة المقبل على ستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وأكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي في تصريحات خاصة بأنه تم مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة عدد جماهير الأهلي في مباراة الفريق الأول أمام الهلال السوداني إلى ٢٠ ألف مشجع.


وأضاف بأنه يأمل في الحصول على موافقة الجهات الأمنية بزيادة أعداد الجماهير لمؤزارة الفريق الأحمر في المباراة الهامة.

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