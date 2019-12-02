عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر أسماء 12 مصابا في إنقلاب سيارتين ببني سويف

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:45 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أصيب 12 شخصا بينهم 9 عمال، اليوم الأثنين، فى حادثين متفرقين أولهما قبل نزلة بنى سويف بالطريق الصحراوي الشرقى وآخر أمام قرية الحمام بمركز ناصر بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وفى الحادث الأول أصيب 9 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل قبل نزله بنى سويف فى اتجاه القاهرة بحولى 3 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى مما أسفر عن إصابة 9 عمال وهم محمد سيد محمود ١٧ سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، حسام عبد الجيد سيد 21 سنة، مصابا بكسر بالساعد الأيسر، رجب جلال سيد ٣١ سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم عبد الفتاح ابراهيم ١٨ سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، شعبان محمد سيد ٢٥ سنة مصابا باشتباه كسر بالساعد اليمني.

كما أصيب عبدالله محمد صادق ١٦ سنة مصابا باشتباه كسر باليد اليمني، محمد ربيع رمضان ١٦ سنة مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وليد طه جوده ١٦ سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمركز الفشن، محمد اسماعيل سيد ٣٥ سنة ومقيم بمحافظة المنيا مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وقامت 5 سيارات إسعاف بنقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وفى الحادث الثانى أصيب 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الحمام بمركز ناصر شمال المحافظة وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام وهم أمير طه محمد ٥١ سنة ومقيم بقرية بني سليمان التابعة لمركز بنى سويف مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد حمدي محمد ٢١ سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، رمضان عشري أحمد فلاح ٥٠ سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس طوله ٥سم ومقيمان بمحافظة الفيوم.

تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث بني سويف جامعة بني سويف بني سويف اهم اخبار محافظة بني سويف اليوم أخبار محافظة بني سويف اليوم

أخبار تهمك

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة بني سويف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الحبس 3 شهور لأحد الأشخاص بسبب الإساءة للخطيب ومجلس الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصرف رونالدو الغريب دليل قوي على تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ أقل من ساعتين

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص ببني سويف

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب مروع بصحراوي بني سويف

إصابة 13 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

إصابة 7 عاملات زراعة إثر انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

نجاة أسرة كاملة من الموت.. إصابة 5 في إنقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

بالأسماء.. إصابة 13 شخصا بينهم 3 أطفال في حادث سير ببني سويف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:16 م

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

05:19 م

عاجل.. الحبس 3 شهور لأحد الأشخاص بسبب الإساءة للخطيب ومجلس الأهلي

05:33 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

03:08 م

تصرف رونالدو الغريب دليل قوي على تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status