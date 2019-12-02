ننشر أسماء 12 مصابا في إنقلاب سيارتين ببني سويف

أصيب 12 شخصا بينهم 9 عمال، اليوم الأثنين، فى حادثين متفرقين أولهما قبل نزلة بنى سويف بالطريق الصحراوي الشرقى وآخر أمام قرية الحمام بمركز ناصر بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.



وفى الحادث الأول أصيب 9 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل قبل نزله بنى سويف فى اتجاه القاهرة بحولى 3 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى مما أسفر عن إصابة 9 عمال وهم محمد سيد محمود ١٧ سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، حسام عبد الجيد سيد 21 سنة، مصابا بكسر بالساعد الأيسر، رجب جلال سيد ٣١ سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم عبد الفتاح ابراهيم ١٨ سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، شعبان محمد سيد ٢٥ سنة مصابا باشتباه كسر بالساعد اليمني.



كما أصيب عبدالله محمد صادق ١٦ سنة مصابا باشتباه كسر باليد اليمني، محمد ربيع رمضان ١٦ سنة مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وليد طه جوده ١٦ سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمركز الفشن، محمد اسماعيل سيد ٣٥ سنة ومقيم بمحافظة المنيا مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وقامت 5 سيارات إسعاف بنقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



وفى الحادث الثانى أصيب 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الحمام بمركز ناصر شمال المحافظة وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام وهم أمير طه محمد ٥١ سنة ومقيم بقرية بني سليمان التابعة لمركز بنى سويف مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد حمدي محمد ٢١ سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، رمضان عشري أحمد فلاح ٥٠ سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس طوله ٥سم ومقيمان بمحافظة الفيوم.



تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



