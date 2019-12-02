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بطل أنجولا يحدد موعد وصوله للقاهرة لمواجهة الزمالك

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:39 م
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أول أغسطس
أول أغسطس
رامي بشاي
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تقرر وصول فريق أول أغسطس الأنجولي إلى الاراضي المصرية يوم الخميس المقبل، وذلك لمواجهة فريق الزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى نادي الزمالك إخطارا بوصول بعثه فريق أول أغسطس بطل انجولا إلى القاهرة مساء الخميس المقبل .

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره أول أغسطس الانجولي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض الزمالك للخسارة في الجولة الأولى من فريق مازيمبي الكونغولي على ملعب الأخير بثلاثية نظيفة .
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