بعد انتشار حالات الانتحار.. أستاذ اجتماع: ربوا ولادكم واسمعوهم

قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع، إن المُنتحر عندما يقدم على الانتحار لا يفكر في عقاب المجتمع، وإنما يريد أن ينهي حياته ظنًا منه أنه سيكون أكثر راحة، معقبا: "بيكون عايز يخلص من حياته".



وأشارت "فتحي"، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الأسرة هى لبنة المجتمع الأولى، موجهة رسالة إلى الأباء والأمهات: "ربوا ولادكم.. اسمعوهم، واتكلموا معاهم، وناقشوهم".



وأضافت أن الأسرة عندما تنسحب عن أداء مهمتها في تربية أبناء، فهم بهذا يسلمون أولادهم لرفاقهم، وللسوشيال ميديا، منوهة بأن المجتمع أصبح ماديا، وغاب الحوار والتواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، مشددة على ضرورة أن نعلم الأبناء أن يلجأوا إلى الله.

