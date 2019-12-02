عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد انتشار حالات الانتحار.. أستاذ اجتماع: ربوا ولادكم واسمعوهم

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:38 م
Advertisements
الدكتورة عزة فتحي
الدكتورة عزة فتحي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع، إن المُنتحر عندما يقدم على الانتحار لا يفكر في عقاب المجتمع، وإنما يريد أن ينهي حياته ظنًا منه أنه سيكون أكثر راحة، معقبا: "بيكون عايز يخلص من حياته".

وأشارت "فتحي"، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الأسرة هى لبنة المجتمع الأولى، موجهة رسالة إلى الأباء والأمهات: "ربوا ولادكم.. اسمعوهم، واتكلموا معاهم، وناقشوهم".

وأضافت أن الأسرة عندما تنسحب عن أداء مهمتها في تربية أبناء، فهم بهذا يسلمون أولادهم لرفاقهم، وللسوشيال ميديا، منوهة بأن المجتمع أصبح ماديا، وغاب الحوار والتواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، مشددة على ضرورة أن نعلم الأبناء أن يلجأوا إلى الله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر حالات انتحار انتحار اخبار

أخبار تهمك

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ أقل من ساعتين

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحبس 3 شهور لأحد الأشخاص بسبب الإساءة للخطيب ومجلس الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصرف رونالدو الغريب دليل قوي على تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية

منذ ساعة

عاجل.. ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة بني سويف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد مسعود يكتب: من ينقذ المصريون من الفقر والانتحار؟

وليد عوف يكتب: "الانتحار الحقيقي"

"الانتحار" وسيلة هروب الضعفاء.. المراهقون الشريحة الأكبر.. وعشرينية: شوفت آخرتي في الغيبوبة

آمنة نصير: الأب والأم سبب رئيسي في انتحار أبنائهما

خبراء متخصصون يكشفون أسباب الانتحار.. ويؤكدون: "الشباب الأكثر عرضه"

ما علاقة زيادة أسعار "الذهب" بقتل النساء في الهند؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:16 م

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

05:19 م

عاجل.. الحبس 3 شهور لأحد الأشخاص بسبب الإساءة للخطيب ومجلس الأهلي

05:33 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

03:08 م

تصرف رونالدو الغريب دليل قوي على تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status