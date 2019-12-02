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ميناء دمياط يستقبل 11 ألف طن من القمح

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:34 م
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ميناء دمياط
ميناء دمياط
الفجر الاقتصادي
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شملت حركة الوارد بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 ألف طن قمح و2250 طن من الخشب و21900 طن ذرة، 4183 طن خردة و2951 طن عدس، و 300 طن كسب.

واستقبل الميناء سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 4 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5965 طن يوريا و 250 طن جبس بودرة و 2244 طن رمل .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 368 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2059 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 154469 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28744 طنا .

وغادر الميناء عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4690 طن قمح ، في حين غادر عدد 616 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35253 من البضائع العامة منها عدد 126 سيارة نقل محملة بـ 7937 طن قمح .

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الكلمات المفتاحية

ميناء دمياط حركة الوارد حركة الصادر

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