ميناء دمياط يستقبل 11 ألف طن من القمح

شملت حركة الوارد بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 ألف طن قمح و2250 طن من الخشب و21900 طن ذرة، 4183 طن خردة و2951 طن عدس، و 300 طن كسب.





واستقبل الميناء سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 4 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5965 طن يوريا و 250 طن جبس بودرة و 2244 طن رمل .





بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 368 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2059 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 154469 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28744 طنا .





وغادر الميناء عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4690 طن قمح ، في حين غادر عدد 616 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35253 من البضائع العامة منها عدد 126 سيارة نقل محملة بـ 7937 طن قمح .



