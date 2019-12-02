الأولمبياد الخاص المصري يستعد للمشاركة في كأس الشيخ خالد بن حمد للفروسية بالبحرين

يستعد أبطال الأولمبياد الخاص المصري للمشاركة في كأس الفروسية الإقليمي للأولمبياد الخاص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأس "الشيخ خالد بن حمد" والتي تستضيفها ممكلة البحرين خلال الفترة من 11 حتي 15 من ديسمبر الجاري .





ويتكون منتخب الأولمبياد الخاص المصري من العقيد أحمد مصطفي قنديل المدير الفني للفريق والفرسان عبد الهادي سيد خليفة ، كريم محمد المسلمي وتحت رعاية المصرية للاتصالات وكوكاكولا.





كان " عمرو محي الدين الطحاوي" نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أطمئن علي آخر استعدادات المشاركة في ذلك الكأس الدولي الهام من خلال التدريبات المكثفة والتي يشهدها نادي فروسية القوات المسلحة خلال الفترة السابقة ومستمرة حتي الآن.





ويؤكد " الطحاوي " بأن أعضاء المنتخب المصري قد تم آختيارهم وفقاً لقواعد الأولمبياد الخاص عن طريق آجراء القرعة العلنية من بين أوائل الفائزين بالألعاب الوطنية للفروسية 2019 والتي أقيمت خلال شهر نوفمبر السابق بنادي فروسية القوات المسلحة .





يذكر أن مشاركة مصر هي الثانية في تلك الكأس الإقليمي كأس "الشيخ خالد بن حمد " ، الأولي كانت عام 2014 والثانية هذا العام 2019 ، ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق يوم 10 ديسمبر الجاري استعدادا للسفر .