اللجنة الأوليمبية تصدر بيانا بشأن آخر المستجدات الخاصة بإيقاف اتحاد رفع الأثقال

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب ببان بشأن أخر المستجدات الخاصة بإيقاف الاتحاد المصرى لرفع الاثقال جاء فيه .





فى إطار سعى وزارة الشباب و الرياضة و اللجتة الأولمبية المصرية الدائم لحل أزمة إيقاف الاتحاد المصرى لرفع الاثقال و إستكمالاً لتنفيذ خارطة الطريق الموضوعة من قبل اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق الدائم مع وزارة الشباب و الرياضة من خلال معالى الأستاذ الدكتور / أشرف صبحى الذى أبدى إهتمام بالغ و لم يدخر جهداً سعياً لحل هذا الأمر لأهميته القصوى و لصالح مصرنا الغالية بالإضافة للإتحاد المصرى لرفع الأثقال و المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

و فى ضوء الطعن المقدم أمام المحكمة الرياضية الدولية ( الكاس ) للتظلم من قرار إيقاف الإتحاد المصرى لرفع الاثقال لمدة عامان من قبل الإتحاد الدولى لرفع الأثقال و المحدد له جلسة نظر الطعن يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2019 فقد تم بالامس الموافق 1/12/2019 إجتماع اللجنة الفنية ،واللجنة القانونية ، واللجنة الطبية باللجنة اولمبية المصرية

و ذلك لإستعراض كافة أوجة الدفاع و الملابسات التى شابت قرار الإيقاف ، و مدى أحقية اللجنة المستقلة للعقوبات بالإتحاد الدولى من فرض العقوبة بعد حوالى ثلاث سنوات من فرض عقوبة على بعض اللاعبين .





و تم إستكمال الاجتماع صباح اليوم الموافق 2/12/2019 و بحث دراسة كافة الدفوع تمهيداً للسفر للوزان مساء اليوم لحضور الجلسة المحددة أمام المحكمة الرياضية الدولية صباح غداً الثلاثاء الموافق 3/12/2019 بوفد برئاسة المهندس / هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية و السادة أعضاء اللجان الفنية والقانونية والطبية .

و ذلك لمناقشة و إعداد الرد القانونى النهائي الشامل لكافة الأمور الفنية والطبية،و المستندات التى ستقدم بالجلسة السابق ذكرها و الرد على مذكرة الإتحاد الدولى لرفع الأثقال من الناحية الشكلية و الموضوعية و الطبية .





بالإضافة لشرح و إيضاح و تقديم كافة أوجة الدفاع أملا فى الحصول على قرار من المحكمة الرياضية الدولية ( الكاس ) لرفع الإيقاف عن الاتحاد المصرى لرفع الاثقال لضمان تواجد لاعبى رفع الاثقال المصريين بأولمبياد طوكيو 2020 بإذن الله تعالى و اللحاق بتأهيلهم لتلك الدورة داعين من الله التوفيق فى تلك المهمة لصالح مصرنا الغالية .

و الله ولى التوفيق...

اللجنة الأولمبية المصرية