يلا شوت oman مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر Yalla STAR رابط مباراة مصر gOaL oman تابع ماتش السعودية NOW TIME

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الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:32 م
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بوابة الفجر
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رابط hd مباراة السعودية وعمان بث مباشر اليوم الإثنين 2-12-2019 بكأس الخليج العربي 24
 
يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العماني في السابعة من مساء اليوم الاثنين على ملعب "لخويا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

ويسعى كل منتخب إلى تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من أجل التواجد في الدور المقبل من البطولة.

 
رابط hd مباراة السعودية وعمان بث مباشر اليوم الإثنين 2-12-2019 بكأس الخليج العربي 24

 

مشاهدة مباراة السعودية ضد عمان بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، ويحتل المنتخب السعودي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب جدول المجموعة برصيد 3 نقاط، حيث لعب الأخضر مباراتين بدور المجموعات، حقق الانتصار في واحدة وخسر في الثانية.

وبالتالي فأن المنتخب السعودي في أشد الحاجة إلى الانتصار وحصد النقاط من أجل التواجد في الدور المقبل من البطولة.

 
رابط hd مباراة السعودية وعمان بث مباشر اليوم الإثنين 2-12-2019 بكأس الخليج العربي 24


مشاهدة مباراة السعودية ضد عمان بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، بينما المنتخب العماني فيحتل حالياً صدارة جدول المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث لعب المنتخب العماني مباراتين حقق الفوز في واحدة وتعادل في الثانية.

وسيعمل المنتخب العماني أن يخرج ينتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على صدراته للمجموعة والتواجد في الدور المقبل من البطولة.

 
رابط hd مباراة السعودية وعمان بث مباشر اليوم الإثنين 2-12-2019 بكأس الخليج العربي 24


مشاهدة مباراة السعودية ضد عمان بث مباشر اليوم 2-12-2019 في خليجي 24، وسيحاول المنتخب السعودي أن يستغل صحوته بالمباراة الماضية في تحقيق النتصار وحصد الثلاث نقاط.

بينما المنتخب العماني فسيحاول أن يحقق الانتصار ويحصد الثلاث نقاط، خاصة أنها ستجعله ينفرد بصدارة المجموعة بشكل كبير.   

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