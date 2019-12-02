"6 أغاني".. نادر أبو الليف يعود بقوة مع شركة "نجوم ريكوردز"

طرحت شركة "نجوم ريكوردز"، ست أغانٍ للمطرب نادر أبو الليف، وذلك من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغاني نادر أبو الليف الجديدة هي: "جدو"، و"أعوذ بالله، و"طقطقوة الفن"، و"خليك فى النور"، و"بقينا بزمبلك"، و"الطاووس".



يشار إلى أن أخر أعمال أبو الليف، هي أغنية "أهلاً بيك"، والتي طرحها احتفالاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر، وهي من كلمات السيد علي، والألحان الوتوزيع الموسيقي لرامي المصري.



ويذكر أن نادر أبو الليف، مطرب مصري، ولد عام ١٩٦٨ بالإسكندرية، تخرج في معهد الكونسرفتوار، ودرس به الموسيقى، ذاع صيته بعد صدور أول ألبوم له "كينج كونج"، وكان بمثابة نقطة انطلاقة فى مشوار أبو الليف الفني، وضم الألبوم عشر أغانٍ متنوعة، ناقشت العديد من قضايا المجتمع والشباب بشكل ساخر، ثم انطلق فى مجال الفن وقدم العديد من الأعمال الفنية.