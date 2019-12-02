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مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر بتاريخ 02-12-2019 كأس الخليج العربي 24 بدون تقطيع KORA LIVE رابط ماتش السعودية NOW

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:31 م
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مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر
مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر
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يلا شوت NOW مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر اليوم الإثنين 2 / ديسمبر / 2019  كأس الخليج العربي 24، يستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب عمان في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي 24، ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد عبد الله بن خليفة، ويخوض المنتخب العماني مباراته طمعاً منه في تحقيق الفوز وتعزير مركزه في صدارة جدول المجموعة، حيث يحتل المنتخب العماني صدارة جدول الترتيب برصيد 4 نقاط حصدها من خلال مشاركته في مباراتين محققاً الفوز خلال مباراة وتعادل في مثلها، ويأمل المنتخب العماني أن يحافظعلى سجله خالي من الخسائر حتى الدور النهائي من البطولة، فيما يأني منتخب السعودية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط فقط تمكن من خطفها من خلال مباراتين محققاً الفوز خلال مباراة وخسر في مثلها، ويأمل لاعبي المنتخب السعودي أن يحققواغ الفوز خلال هذه المباراة وأن يخطف بطاق تأهله إلى الدور القادم من البطولة.




بطاقة مباراة عمان Vs السعودية.
البطولة : كأس الخليج العربي 24 (دور المجموعات - الجولة الثالثة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) .
الملعب : استاد عبدالله بن خليفة .
المعلق : حفيظ دراجي .

موعد مباراة السعودية وعمان:
في تمام الساعة الــ 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
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