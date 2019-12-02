نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 2/12/2019









أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الأمن السيبرانى يمثل أحد أهم أركان استراتيجية بناء مصر الرقمية، وركيزة من الركائز الأساسية في اقتصاد قائم على المعرفة التكنولوجية الذكية.









أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر الرقمية ليست مسئولية وزارة بعينها لكنها مسئولية مشتركة بين كل عناصر الدولة من كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية، والمؤسسة المصرفية بقيادة البنك المركزي، كذلك مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مصر من شركات عالمية ومحلية، والشباب أصحاب العمل الحر.









علمت" الفجر " أنه قد تم تغطية الطرح العام بالبورصة المصرية بنحو 3.3 مرة لإكتتاب شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا” وذلك لليوم الثالث .









أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر الرقمية ليست مسئولية وزارة بعينها لكنها مسئولية مشتركة بين كل عناصر الدولة من كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية، والمؤسسة المصرفية بقيادة البنك المركزي، كذلك مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مصر من شركات عالمية ومحلية، والشباب أصحاب العمل الحر.









إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط من مبيعات المستثمرين العرب، وسط ضعف غير مبرر في قيم التداول ، وخسر رأس المال السوقى بنحو 11.4مليارجنيه لغلق عند 692.5 مليار جنيه .









انطلقت فعاليات الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX"، اليوم الإثنين، ضمن فعاليات الدورة الـ 23 لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT الذي يقام في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience".









قال الدكتور هاني الفقي ، رئيس مجلس إدارة شركة ستونز ديستركت للتطوير والاستثمار العقاري ، نحتفل اليوم بوضع حجر أساس منطقة لوجيستية بمحافظة المنوفية، وتضم مول تجاري وفندق ومنطقة تجارية خدمية ونادي رياضي إجتماعي علي أعلى طراز الأنظمة الدولية لإدارة المناطق التجارية علي مساحة ٥٤٦٠٠ متر مربع .









أكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز بصدد طرح ٥ فرص استثمارية جديدة قريبًا في كل من محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد والسويس والشرقية وكفر الشيخ.









وضع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور هاني الفقي ، رئيس مجلس إدارة شركة ستونز ديستركت للتطوير والاستثمار العقاري ، اليوم الاثنين، حجر الأساس لإنشاء أول منطقة لوجستية بمحافظة المنوفية، علي مساحة ٥٤٦٠٠ متر مربع بإستثمارات 2 مليار جنيه .



وزير الإسكان: فتح باب التحويل بإعلانات محددة بالإسكان الاجتماعى والقومي والنقابات أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام الوزارة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بفتح باب تحويل للحاجزين.







عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وخالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، و محمد الاتربى، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس.









عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً تنسيقيا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، وأعضاء مجلس النواب، لاستعراض المقترحات والبدائل لمشروع تطوير كنيسة العذراء، بحى الزيتون، بمحافظة القاهرة.













نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 2/12/2019.