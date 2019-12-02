Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. أروى جودة تنشر أحدث جلسة تصوير لها بالأحمر (صور)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
رباب مصطفى
Advertisements
نشرت الفنانة أروى جودة مجموعة صورة لها، من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها.

ظهرت أروى جودة مرتدية فستانا باللون الأحمر، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على صورها.

يشار إلى أن الفنانة أروى جودة تألقت في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ظهرت بفستان أحمر لامع بفتحة ساق طويلة، وصدر مكشوف، واعتمدت على تسريحة شعر، ومكياج هادئ وبسيط.

تفاعلت الفنانة أروى جودة مع المصورين المتواجدين أمام السجادة الحمراء، بحركات تلقائية وروح مرحة وجميلة، وذلك أثناء التقاطهم لصورها قبل دخولها لقاعة الحفل.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أروى جودة السينمائية، هي مشاركتها في فيلم "أشباح أوروبا" وشارك عدد كبير من نجوم الفن في المسلسل مع أروى جودة، منهم، أحمد الفيشاوى، ومصطفى خاطر، وهيفاء وهبي، وأحمد داوود، وباسم سمرة ، وهو من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن تأليف كريم فاروق.
Advertisements

أخبار تهمك

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ 37 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ حوالي 3 ساعات

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 14 ساعة

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:19 م

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

03:08 م

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

02:45 م

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

04:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status