شاهد.. أروى جودة تنشر أحدث جلسة تصوير لها بالأحمر (صور)

نشرت الفنانة أروى جودة مجموعة صورة لها، من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها.





ظهرت أروى جودة مرتدية فستانا باللون الأحمر، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على صورها.





يشار إلى أن الفنانة أروى جودة تألقت في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ظهرت بفستان أحمر لامع بفتحة ساق طويلة، وصدر مكشوف، واعتمدت على تسريحة شعر، ومكياج هادئ وبسيط.





تفاعلت الفنانة أروى جودة مع المصورين المتواجدين أمام السجادة الحمراء، بحركات تلقائية وروح مرحة وجميلة، وذلك أثناء التقاطهم لصورها قبل دخولها لقاعة الحفل.



