الوفد الياباني: المدرسة اليابانية بالسويس نموذج يُحتزي به بمدارس الجمهورية (صور)

في زيارة رسمية لعدد من مستشاري وحده المدارس اليابانية بالوزارة رأسهم المستشار "موتوي ناكاجايما" عضو هيئة التعاون الدولي الياباني واستشاري التعليم بوحدة إدارة المشروع المصري الياباني بالوزارة للمدرسة المصرية اليابانية بالسويس في إطار مجهودات الهيئة لمتابعة تنفيذ برامج التوكاتسو الياباني بالمحافظات.



حيث أثنى الوفد الياباني رفيع المستوى علي سير العمل بالمدرسة وعلي أنضباطها وإلتزامها بنفيذ برامج التوكاتسو الياباني وإبداع وتطوير هيئة التدريس بالمدرسة في تطبيقه علي النحو الأمثل ومدي إستقبال التلاميذ وتفاعلهم مع الأنشطة المختلفة مما يعكس صورة طيبه عن المدرسة لتصبح نموزجًا يُحتزي به بالمدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية.



كما قد كلفت سلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس السادة مدربي التوكاتسو بالمحافظة بإستقبال الوفد وعلي رأسهم كلًا من الأستاذ محمد مرتضي والأستاذة سحر حامد كما كان بإستقبال أيضًا الأستاذة سوزان يوسف مدير المدرسة والاستاذة مني وكيل المدرسة.



وقد انتهت الزيارة في حوالي الساعة الرابعة من عصر اليوم الاثنين الموافق الثاني من ديسمبر الجاري.