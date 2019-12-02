تعرف على.. موعد بدء حفل الكرة الذهبية 2019 وأبرز المرشحين

ينتظر عشاق الكرة، حفل جائزة الكرة الذهبية 2019، والذي سينطلق اليوم الإثنين 2/12/2019، في الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.





لمن تهدى جائزة الكرة الذهبية!





جائزة الكرة الذهبية، تقدمها مجلة فراس فوتبول الفرنسية، كل عام، ويتم اختيار أفضل لاعب ولاعبة، إضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وأفضل حارس مرمى في العالم، وهي الجائزة التي ينتظرها العالم أجمع.





الأقرب للفوز بـ "جائزة الكرة الذهبية"





وتشير التوقعات، إلى اقتراب اللاعب الأرجنتيني ليو ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، من حسم جائزة الكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه الكروي، متساوياً مع البرتغالي رونالدو.





فاز بـ "جائزة الكرة الذهبية" 5 مرات





توج ميسي بلقب أفضل لاعب لهذا العام، من قبل فيفا، التي منحته الجائزة بعدما تفوق على اللاعب فان دايك، الذي كان قريباً من الحصول على الجائزة، بعد حصوله على دوري أبطال أوربا مع فريقه ليفربول، والمصري محمد صلاح.





من يحدد الفائز بـ "جائزة الكرة الذهبية





ويختار مجموعة من الصحفيين الرياضيين على مستوى العالم، من يرون أنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية، ولها عدة معايير أخرى يتسند عليها.











