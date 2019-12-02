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الفيوم يحصل على راحة قبل الإستعداد للقاء بني سويف

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:50 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قرر الجهاز الفني للفريق الكروى الاول بنادى الفيوم منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة وذلك عقب فوز الفريق على ضيفه المنيا .

وقال محمد يوسف المدير الفنى للفريق : رجولة اللاعبين سر الفوز بمباراة المنيا ، وتعتبر تلك أولى خطوات الفريق نحو التغير، ورجولة اللاعبين واستبسالهم سر الفوز على فريق المنيا الكبير.

وأوضح يوسف في تصريحاته لـ" الفجر الرياضى " : اللاعبين خاضوا مباراة حماسية وقوية لم تشهدها مباريات الفيوم والمنيا منذ فترة كبيرة، ورغم قوة المنيا وحماس مديرهم الفني طارق السيد، إلا أن الفيوم أصر على الثلاث نقاط ورفض التفريط فيهما.

ولفت يوسف، أن الإثنين والثلاثاء راحة للاعبين على أن يتم استئناف المران والاستعدادات الأربعاء، من أجل التجهيز والاستعداد لقمة بني سويف التي ستقام يوم الأربعاء بعد المقبل.

وكان الفيوم قد نجح فى تحقيق فوز هام على ضيفه المنيا بهدف نظيف برأسية عمرو الفيومي، في إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بمنافسات مباريات الأسبوع السابع بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

ويقود الفيوم جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا وسيد عامر مدربا عاما واحمد لطيف مدرب وحمادة السيد مدربا لحراس المرمى وخالد محمود مديرا إداريا ونادى محمد واحمد عبد الناصر جهاز طبي .


وتولى محمد يوسف مسؤولية الإدارة الفنية للفريق الفيومى عقب رحيل محمد محسن ابو جريشة عن تدريب الفريق عقب الخسارة أمام شبان قنا .

ويحتل الفيوم المركز العاشر برصيد 7 نقاط وخلال مشواره بالمسابقة حتى الآن نجح فى تحقيق فوز أمام الالمونيوم والمنيا وتعادل أمام طهطا وخسر أمام سوهاج والبنك الأهلى والتليفونات وشبان قنا .
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