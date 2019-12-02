حكم الانتحار في الإسلام.. وهل المنتحر كافر أم عاصي؟ .. وأحاديث نبوية توضح جزاء الانتحار

ازدادت في الأونة الأخيرة حالات الانتحار بين الشباب بشكل كبير، وكان آخرها طالب الهندسة الذي ألقى بنفسه من أعلى برج القاهرة، وذلك لمروره بحالة نفسية شديدة، وفي السطور التالية سنستعرض لكم حكم الانتحار في الإسلام وهل المنتحر كافر أم عاصي؟ والأ حاديث النبوية التي توضح جزاء الانتحار.

حكم الانتحار في الإسلام:

قتل الشخص نفسه عمدًا، يعتبر جريمة ومعصية كبيرة جدًا، وهو حرام شرعًا، قال الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾. فالنفس ملك لله، والحياة وهبها الله للإنسان فليس له أن يستعجل الموت بإزهاق الروح، لأن ذلك تدخل فيما لا يملك، وذلك قد يؤدي بالإنسان إلى جهنم وبئس المصير، والمنتحر أمره موكل إلى الله وتعالى، ناصحًا من يفكر في الانتحار بأن يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يعود إلى هذه الأفكار مرة أخرى.





هل المنتحر كافر أم عاصي؟

قالت الأمانة العامة لدار الإفتاء أن الانتحار حرام شرعا، و المنتحر لا يخرج عن الملة، لما ثبت فى كتاب الله وسنة النبى -صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين على حرمة الانتحار، فالمنتحر وقع فى كبيرة من عظائم الذنوب وكبائرها، إلا أنه مع وقوعه فى هذه الكبيرة لا يخرج عن الملة، ويظل على إسلامه، وبعد موت يكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين.