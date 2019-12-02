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إصلاح كسر خط السولار على طريق "بورسعيد غرب - الإسماعيلية" (صور)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:47 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أكد كرم الشحات رئيس مركز مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وممثلي كافة الجهات المعنية فى إحكام السيطرة على ما حدث من تعرض خط السولار الواقع على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد" والخاص بأحدى شركات البترول.

ويقوم بتوصيل السولار الى محافظة السويس والذى تعرض للكسر فى محيط منطقة شمال القنطرة غرب فى اتجاه بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، وذلك إثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى دوران على الطريق السريع، أسفر عن تعرض الخط للكسر وعلى وعلي الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والشرطة والاسعاف وفرق الصيانة التابعة لشركة البترول الى موقع الحدث وتم التعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حينه وأصلاح الكسر وعمل الصيانة اللازمة.
إصلاح كسر خط السولار على طريق "بورسعيد غرب - الإسماعيلية" (صور)
إصلاح كسر خط السولار على طريق "بورسعيد غرب - الإسماعيلية" (صور)
إصلاح كسر خط السولار على طريق "بورسعيد غرب - الإسماعيلية" (صور)
إصلاح كسر خط السولار على طريق "بورسعيد غرب - الإسماعيلية" (صور)
إصلاح كسر خط السولار على طريق "بورسعيد غرب - الإسماعيلية" (صور)
إصلاح كسر خط السولار على طريق "بورسعيد غرب - الإسماعيلية" (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر كسر سولار خط بورسعيد

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