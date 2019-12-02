هنا شيحة تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها (صور)

خضعت الفنانة هنا شيحة، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها، وهي ترتدي فستان أنيق يجمع بين اللون الأسود والأبيض مع ميك أب هادئ يزيد من جمالها، وتسريحة شعر منسدل على كتيفها، وحذاء بكعب عالي باللون الأسود وحقيبة باللون الأسود تليق بالإطلالة الجديدة.





ونشرت الفنانة هنا شيحة، الصور عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، حيث حصدت إعجاب آلالاف من متابعيه، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "برنسيسة قمر الكون" ، وعلق آخر قائلاً: "قلبي يا ناس"، وعلق آخر "جميلة الإطلالة يا هلا"، وآخر " جميلة يا روحي".





يذكر أن هنا شيحة حصلت علي الشعبية والشهرة الكبيرة من الجمهور العربي والمصري، بعد دورها فيلم "حب البنات" ومسلسل الذي استطاعت منه الدخول إلي قلوب الجماهير بشخصية الفتاة الرقيقة الحنونة البريئة هو "يتربي في غزو" مع الفنان القدير يحيي الفخراني، إخراج مجدي أبو عميرة، وهي متزوجة من الفنان "أحمد فلوكس".





جدير بالذكر أن "شيحة" شاركت مؤخرا في مسلسل " أرض النفاق"، وتدور قصة حول عامل محدود الدخل من عُمال الإنارة في حي اسمه "مسعود" حيث يعيش العامل حياة بائسة ودخله لا يكفي معيشته، وكان دومًا ما يواجه خلافات مع زوجته "جميلة"، من بطولة محمد هنيدي و هنا شيحة ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وسلوي محمد علي ،و من تأليف يوسف السباعي، وإخراج سامح عبد العزيز.





بالإضافة إلي فيلم "عيار ناري"، من بطولة أحمد الفيشاوي و محمد ممدوح و روبي، وتأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.





وشاركت "هنا" في العديد من الأعمال الفنية ومنها، "ظل الرئيس"، "الطوفان" ،"العهد"، "البيوت أسرار" ،"الحكر"، "بيت العيلة الجزء ال2"، "موجة حارة" ، "حكايات وبنعشها"، "راجل وست الستات الجزء الرابع"، "7 شارع السعادة"، "مبادرة زوجية"، "قبل زحمة الصيف"، "وجع البعاد"، "حبنا الكبير" ،" البر الغربي".



