ضبط ١٤ سايس جراج في حملة لمرافق الغربية (صور)

تمكنت شرطة المرافق فى الغربية، برئاسة العميد وسيم قنديل من ضبط ١٤ "سايس" في مواقف عشوائية فى نطاق مدينة طنطا.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المرافق من ضبط عدد ١٤ سايس جراجات لمواقف عشوائية.



تم تحرير المحاضر الازمة وعرض المتهمين على النيابة العامة.