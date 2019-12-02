Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط ١٤ سايس جراج في حملة لمرافق الغربية (صور)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
أيمن يحيي
Advertisements
تمكنت شرطة المرافق فى الغربية، برئاسة العميد وسيم قنديل من ضبط ١٤ "سايس" في مواقف عشوائية فى نطاق مدينة طنطا.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المرافق من ضبط عدد ١٤ سايس جراجات لمواقف عشوائية.

تم تحرير المحاضر الازمة وعرض المتهمين على النيابة العامة.
ضبط ١٤ سايس جراج في حملة لمرافق الغربية (صور)
ضبط ١٤ سايس جراج في حملة لمرافق الغربية (صور)
ضبط ١٤ سايس جراج في حملة لمرافق الغربية (صور)
ضبط ١٤ سايس جراج في حملة لمرافق الغربية (صور)
ضبط ١٤ سايس جراج في حملة لمرافق الغربية (صور)
ضبط ١٤ سايس جراج في حملة لمرافق الغربية (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ يوم

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ ساعتين و 52 دقيقة

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحبس 3 شهور لأحد الأشخاص بسبب الإساءة للخطيب ومجلس الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ 42 دقيقة

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 14 ساعة

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:19 م

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

03:08 م

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

02:45 م

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

03:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status