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عقب حفل اعتزال القحطاني.. إعلامي رياضي يفتح النار على الجماهير الهلالية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:39 م
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جماهير الهلال
جماهير الهلال
أميرة فطيم
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شن الإعلامي والناقد الرياضي، محمد شنوان العنزي، هجوما على جماهير الهلال، عقب مباراة الهلال وفريق (Y 20) في حفل اعتزال نجم الزعيم السابق ياسر القحطاني.

وكانت الجماهير الهلالية قد أطلقت صافرات الرفض والاستهجان على لاعبا النصر والأهلي أحمد الفريدي وحسين عبد الغني، أثناء دخولهم إلى الملعب للمشاركة في المباراة.

وقال محمد شنوان العنزي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مافعله بعض جمهور الهلال، مع النجم الخلوق أحمد الفريدي، والنجم الخلوق حسين عبدالغني، وفي مباراة ودية اعتزال ياسر القحطاني، ينم عن ثقافة كره وتعصب مقيت !".


وأقيم حفل اعتزال القحطامي "37" عاما تحت إشراف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تكريما له بعد مسيرته الكروية التي استمرت 13 عاما.

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