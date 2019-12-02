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تعرف علي الأسهم الأكثر ارتفاعاً وإنخفاضاً بسوق الأسهم السعودية اليوم الإثنين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:24 م
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية 

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الإثنين علي تراجع ، وهبط  مؤشر السوق السعودية حوالي 68.55 نقطة ليقفل عند مستوى 7833.38 نقطة، ووبلغت قيم التداولات بسوق السعودية  نحو 2.1 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة بسوق الأسهم السعودية اليوم فقد كانت  أكثر من 80 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركة على تراجع.

وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً بسوق الأسهم السعودية فكانت أسهم الإنماء طوكيو ، تلاه تبوك الزراعية، ثم أنعام القابضة، ثم سوليدرتي تكافل، واكسا التعاونية ، أما أسهم شركات هرفي للأغذية، والبحري، والسعودي الفرنسي، وينساب، والواحة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، و تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.78%.

وعن الأسهم الأكثر نشاطاً  بالكمية بسوق السعودية فهي أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، وكيان السعودية، ، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والاتصالات، والكثيري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 598.16 نقطة ليقفل عند مستوى 6840.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها 2363 صفقة.
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