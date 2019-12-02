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محمود عباس يعتزم زيارة الإمارات "قريباً"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:34 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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أعلنت وكالة المونيتور، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعتزم زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة قريباً لأول مرة منذ سنوات.

يستعد عباس لزيارة لتقديم واجب العزاء للمغفور له بإذن الله للشيخ سلطان بن زايد، شقيق حاكم الإمارات، الذي وافته المنية في 18 نوفمبر. وستكون هذه الرحلة هي أول رحلة يقوم بها عباس إلى الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011. وتساعد المملكة العربية السعودية في تنظيم الزيارة.

وقد صرح دبلوماسي فلسطيني سابق يعيش في الإمارات للمونيتور" مطالباً عدم الكشف عن هويته: "يجب ألا نبالغ في زيارة عباس لدولة الإمارات العربية المتحدة لها جانب اجتماعي وسياسي".

ومن المتوقع، أن يقوم عباس بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أي لحظة، حيث يتم اتخاذ الترتيبات النهائية. لدى عباس آمال كبيرة في فتح صفحة جديدة مع الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة لديها موارد مالية ضخمة يمكن أن تنقذ ميزانية السلطة الفلسطينية المنهارة بسبب توقف المساعدات الأمريكية وتناقص الموارد من أوروبا.

كما تشارك الإمارات العربية المتحدة في محور إقليمي موحد مع المملكة العربية السعودية ومصر، وهو ما يمكن أن يعزز مكانة عباس السياسية.

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الكلمات المفتاحية

محمود عباس زيارة الامارات

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