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سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على الترسانة ويبتعد في صدارة المجموعة الثانية
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:35 م
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علي نبوي
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انتزع فريق سيراميكا كليوباترا فوزًا قاتلًا من ضيفه الترسانة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت عصر اليوم الاثنين على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية.
تقدم الترسانة أولًا بهدف نظيف لينتهي الشوط الأول على واقع هدف الشواكيش.
وفي الشوط الثاني نجح رجال المدرب هيثم شعبان في إدراك التعادل عن طريق أحمد غنيم في الدقيقة ٨٠، ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا ويسددها عبد الله بيكا مسجلا هدف الفوز في الدقيقة ٩٣.
وبهذا الفوز حافظ سيراميكا كليوباترا على صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى ١٦ نقطة، فيما تجمد رصيد الترسانة عند نقطتين في المركز الأخير.
تقدم الترسانة أولًا بهدف نظيف لينتهي الشوط الأول على واقع هدف الشواكيش.
وفي الشوط الثاني نجح رجال المدرب هيثم شعبان في إدراك التعادل عن طريق أحمد غنيم في الدقيقة ٨٠، ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا ويسددها عبد الله بيكا مسجلا هدف الفوز في الدقيقة ٩٣.
وبهذا الفوز حافظ سيراميكا كليوباترا على صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى ١٦ نقطة، فيما تجمد رصيد الترسانة عند نقطتين في المركز الأخير.
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