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عاجل.. الحبس 3 شهور لأحد الأشخاص بسبب الإساءة للخطيب ومجلس الأهلي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:33 م
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الخطيب
الخطيب
علي نبوي
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قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار رامي منصور، بحبس أحد الأشخاص ويدعي جهاد محمد نصر الدين الغزالي لمدة 3 ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرة ألاف جنيه وتغريمه 15 ألف جنيه و10000 جنيه تعويضا، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة  بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والتعرض لسمعه أسرته وتناول أعضاء مجلس إدارة النادي بالسب والشتم بعبارات مسيئة .

وكان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد أكد فى وقت سابق على أن الأهلي يسلك دائمًا الطرق الشرعية من أجل الحصول على حقوقه وبما يتناسب مع اسمه وقيمته وتاريخه على المستوى المحلي والقاري. وأنه يتمسك دائمًا بتفعيل القانون واللوائح ولا يتدنى بأية حال إلى محاولات استدراجه إلى الإساءة والخروج عن النص واتباع الطرق التى تخرج عن حدود الأخلاق، نظرا لقيمة الأهلي واسمه وتاريخه وشعبيته على كافة المستويات .. وأشار إلى أن الأهلي ومجلس إدارته لن يتنازل عن حقوقه ويرفض المساس بها لكن من خلال القنوات الشرعية هكذا على مدار تاريخه.

وفي ضوء ما سبق كلف مجلس الإدارة قبل فترة محمد عثمان المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين للأهلي ومجلس إدارته وجماهيره ومنهم الغزالي الذي زعم انه أحد مشجعي الأهلي ( مدفوعاً من آخرين ) وقاد حملة ممنهجة حفلت بالسباب والأكاذيب والإساءات التي طالت الأعراض وسمعة العائلات من خلال بث فيديوهات متعددة على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت المحكمة الحكم المشار إليه.

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الكلمات المفتاحية

الخطيب الاهلي اساءة الخطيب

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