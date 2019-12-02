Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في الختام وسهم " يونيكاب للاستثمار والتمويل" علي القائمة الخضراء

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:13 م
Advertisements
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements

بورصة الكويت 

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحا 21.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6034.64 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% رابحاً 28.4 نقطة ليغلق عند مستوى 6661.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.18% رابحاً 8.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4799.01 نقطة وجرى التداول ببورصة الكويت على  عدد 238.2 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون دينار كويتى عبر 9738 صفقة.
 


وقطاياً ، ارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 4.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.48%.
 

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وإنخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.07%، تليه الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 10%، ثم الشركة الوطنية العقارية بنسبة 9.55%، فيما تصدر سهم "شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 8.68%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 8.41%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 10 ساعات

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ ساعتين و 22 دقيقة

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 11 ساعة

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ يوم

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بنهاية جلسة الخميس

صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

9 قطاعات تقود بورصة الكويت للتراجع بختام تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية بختام الثلاثاء

تباين بأداء مؤشرات بورصة "الكويت" بختام تعاملات اليوم

صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام أخر جلسات الأسبوع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

02:45 م

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

04:04 م

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

03:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status