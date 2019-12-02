ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في الختام وسهم " يونيكاب للاستثمار والتمويل" علي القائمة الخضراء





بورصة الكويت





ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحا 21.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6034.64 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% رابحاً 28.4 نقطة ليغلق عند مستوى 6661.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.18% رابحاً 8.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4799.01 نقطة وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 238.2 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون دينار كويتى عبر 9738 صفقة.









وقطاياً ، ارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 4.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.48%.



