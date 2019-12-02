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أشرف عطية يستقبل مطران أسوان والوفد المرافق معه

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:22 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ووفد قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد كمحافظ للإقليم. 


وعبر اللواء أشرف عطية عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفته الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم. 

وأكد على أن روح الإخاء والتعاون والمساواة هي التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى أسوان دون تفرقة بين كنيسة ومسجد أو بين مسلم ومسيحى لأن جميع المصريين شركاء فى البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومي. 


ومن جانبه قدم نيافة الأنبا هدرا خالص التهانى للواء أشرف عطية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح فى تحمل المسئوليه لقيادة العمل التنفيذى بالمحافظة في الفترة الحالية. 

وأشار إلى أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جليًا فى الأعياد الدينية والوطنية، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى وطن واحد ويجمعنا مصير ومستقبل واحد.
أشرف عطية يستقبل مطران أسوان والوفد المرافق معه
أشرف عطية يستقبل مطران أسوان والوفد المرافق معه
أشرف عطية يستقبل مطران أسوان والوفد المرافق معه
أشرف عطية يستقبل مطران أسوان والوفد المرافق معه
أشرف عطية يستقبل مطران أسوان والوفد المرافق معه
أشرف عطية يستقبل مطران أسوان والوفد المرافق معه
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