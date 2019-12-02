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افتتاح مركز الإحالة لحالات ضعف السمع عند الأطفال بالفيوم العام

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:20 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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قامت الدكتورة أمال محمد هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اليوم الاثنين، بافتتاح مركز الإحالة للحالات الايجابية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى العام بالفيوم، وتشغيل أجهزة جديدة داخل مستشفى الفيوم العام، وبحضور الدكتور محي، مشرف مركزي ضمن فريق المبادرة بوزارة الصحة.

وبحضور الدكتور عماد الدين حسن زكى، مدير عام الرعاية الأساسية والدكتور محمد عبد الله على، مدير المستشفى العام، والدكتور محمد الدمرداش وكيل المستشفى.

ويحتوي المركز على أحدث أجهزة في الكشف المبكر عن إعاقات السمع وكذلك تشخيص أمراض الأذن الوسطي والعصب السمعي وضغط الأذن مما يعود بالفائدة الكبرى على أهالي محافظة الفيوم، الذين كانوا يتكبدون مشقة السفر إلي القاهرة لعلاج أطفالهم.
افتتاح مركز الإحالة لحالات ضعف السمع عند الأطفال بالفيوم العام
افتتاح مركز الإحالة لحالات ضعف السمع عند الأطفال بالفيوم العام
افتتاح مركز الإحالة لحالات ضعف السمع عند الأطفال بالفيوم العام
افتتاح مركز الإحالة لحالات ضعف السمع عند الأطفال بالفيوم العام
افتتاح مركز الإحالة لحالات ضعف السمع عند الأطفال بالفيوم العام
افتتاح مركز الإحالة لحالات ضعف السمع عند الأطفال بالفيوم العام
افتتاح مركز الإحالة لحالات ضعف السمع عند الأطفال بالفيوم العام
افتتاح مركز الإحالة لحالات ضعف السمع عند الأطفال بالفيوم العام
افتتاح مركز الإحالة لحالات ضعف السمع عند الأطفال بالفيوم العام
افتتاح مركز الإحالة لحالات ضعف السمع عند الأطفال بالفيوم العام
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مصر مركز احالة الفيوم اخبار

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