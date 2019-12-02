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خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:19 م
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جوهرة وزوجها
جوهرة وزوجها
هبة عبد الحفيظ
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أفاد مصدر مطلع، بأن الراقصة جوهرة تم ترحيلها إلى أوكرانيا على خلفية تداول الفيديوهات الإباحية لها مع زوجها العرفي.

وأضاف المصدر، أن الراقصة جوهرة توجهت إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية فور تداول الفيديوهات وسرقة الهاتف منذ 9 أيام، مشيرًا إلى أن المذكورة قررت بأن الفيديوهات متداوله لها، وتم إخطار مباحث الآداب والتي أكدت صحة الواقعة عقب إجراء التحريات.

وأشار المصدر، إلى أن قوة أمنية من مباحث الآداب ألقت القبض على الشاب الذي ظهر برفقتها في الفيديوهات بمنطقة مدينة نصر، وأكد أنه متزوج منها عرفيا وقدم وثيقة زواج عرفي إلى النيابة العامة والتي أمرت بإخلاء سبيله على ذمة الواقعة بكفالة مالية.

وكلفت النيابة العامة بسرعة وضبط وإحضار المتهم بنشر الفيديوهات، كما أمرت بترحيل الراقصة إلى بلادها أوكرانيا.

وأكد الشاب - زوجها العرفي- أن الهاتف سرق منه منذ 9 أيام ولا يعلم من سرب الفيديوهات، حيث كان يقيم برفقة الراقصة في إحدى الغرفة بفندق بوسط القاهرة، وبعد تداول الواقعة تركا الفندق.

وبدورها أكدت الراقصة جوهرة، أن الواقعة لا تشغل بها ولا يهمها البقاء في مصر أو مغادرتها.

وكشفت التحقيقات أن أجهزة الأمن تحفظت على عدد كبير من الفيديوهات بخلاف المتداولة وتم اتخاذ الإجراءت اللازمة.
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