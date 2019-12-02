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بفستان كات.. ياسمين رئيس بأحدث إطلالاتها على "إنستجرام"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:14 م
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ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
حسام يونس
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بفستان كات.. ياسمين رئيس بأحدث إطلالاتها على إنستجرام
نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وظهرت "ياسمين" في الصورة التي قامت بنشرها وهي ترتدي فستان كات باللون الأسود مع ميك أب جرئ يظهر جمالها وحلي على الرقبة وساعة في اليد مع تسريحة شعر جميلة تتناسب مع الإطلالة الجديدة .

ونالت الصورة إعجاب الآلاف من الجمهور، حيث علق أحد المتابعين قائلاً :"زي القمر"، وعلق آخر قائلاً :"واوو عسل"، وعلق آخر" جميلة جداً"، وعلق آخر "بحبك موت يا فنانة"، وآخر" ربنا يحميكي يا قمر".

جدير بالذكر أن "رئيس" تعاقدت مع شركة "سكوب" للانتاج الفني والسينمائي، لتنضم إلي أسرة فيلمها الجديد "الحارث" مع الفنان أحمد الفيشاوي.

ويذكر أن "ياسمين" شاركت مؤخراً في فيلم "بلاش تبوسني"، من بطولة ياسمين رئيس و محمد مهران وسلوي محمد علي و بطرس غالي، وائل عمر ومحمد الحاج، ومن تأليفو إخراج أحمد عامر.

كما شاركت "رئيس" في فيلم "شيخ جاكسون"، من بطولة أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وبسمة ودرة وسلمي أبو ضيف وأمنية خليل  وأحمد مالك وماجد الكدواني ، من إخراج عمرو سلامة ، وكما تم عرض الفيلم في عروض خاصة في  مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2017.

وفي نفس السياق شاركت ياسمين الرئيس في العديد من الأعمال الفنية ومنها، "إكس لارج"، "البحث عن إم كلثون"، "أنا شهيرة أنا الخائن" ، الميزان"، "بدون ذكر أسماء"، "موجة حارة"، "عرض خاص"، "كلمة حق"، "لحظات حرجة "، "فتاة المصنع"، "طرف ثالث"، "واحد صحيح"، "من ظهر راجل"، "هيبتا"، "أسبوع ويومين"،.

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