للمرة الثانية.. تعرف على برنامج حفل حمو بيكا بالأردن

يستعد مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، لإحياء حفله الثاني بدولة الأردن، والمقرر أن تنطلق في تمام السابعة مساء، يوم الخميس 5 ديسمبر الجاري، على خشبة مسرح صالة الأمير حمزة بالمدينة الرياضية، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور وعشاقه.





أعد "بيكا"، برنامجًا للحفل من المهرجانات الشعبية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الأونه الماضية، ليقدمها في الحفل ويخلق من خلالها حالة من الفرح والانبساط بين الجمهور، وفي السطور التالية ينشر "الفجر الفني"، أبرز المهرجانات التي تطرحها بيكا، مؤخرًا استعدًا للحفل.





من المنتظر أن يقدم حمو بيكا خلال الحفل مهرجانات: "فراري بموتور الماني، وصاحبي الكويس"، من أبرز المهرجانات التي طرحها بيكا بصحبة فريقه، خلال الأيام الماضية، وحققت نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ثم مهرجان "رب الكون ميزنا بميزة"، الذي يعد سببًا لشهرته داخل عالم المهرحانات الشعبية.





وكان حمو بيكا، قد قدم اعتذارًا رسميًا لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي هاني شاكر، بعد اقتحامه للنقابة المهن الموسيقية، على إثر رسوبه في امتحان القبول بالنقابة، ولم يتمكن من الحصول على تصاريح لإحياء حفلات بمصر.