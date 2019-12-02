محافظ المنوفية: تذليل كافة العقبات التي تواجه تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالعميد أحمد طعيمة مدير مشروع تطوير الخدمات الإليكترونية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمكتبه بالديوان العام، وذلك من أجل استعراض الموقف الحالي للمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة من خلال خطة المرور التي تقوم بها وزارة التخطيط.



وتم استعراض كافة الإمكانيات والقدرات الخاصة بالمراكز التكنولوجية والخدمات التي تقدمها، كذلك مناقشة سبل الانتهاء من تطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة والاستمرار في ميكنتها من أجل التيسير على المواطنين.



وقد وجه محافظ المنوفية بتذليل كافة العقبات التي تواجه تطوير المراكز التكنولوجية للقيام بدورها على أكمل وجه وفق التوقيتات المحددة من قبل الوزارة تمهيداً لافتتاحها في القريب العاجل، مشيراً إلى أن المراكز التكنولوجية ستعمل على إحداث نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري للمواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات في وقت قياسي بسرعة وكفاءة عالية.



جدير بالذكر أنه يوجد 11 مركز تكنولوجي على مستوى محافظة المنوفية، وتم تطوير 5 مراكز وجاري التجهيز لتطوير المراكز المتبقية.