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مؤشر سوق البحرين المالي يصعد بنسبة 0.33% في ختام جلسة الإثنين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:03 م
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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سوق البحرين المالي 

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.33% رابحا 5.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.85 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والتأمين والاستثمار، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي  بختام التعاملات علي عدد 2.5 مليون سهم بقيمة 727.1 ألف دينار.
 
وعن أداء القطاعات بسوق البحرين المالي ، فقد قاد ، قطاع البنوك التجارية  القطاعات المرتفعة بنسبة نمو 22.01% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.88%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.36%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 6.16% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.61% ، وارتفع  قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.

 فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.29% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 9.72%.
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