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خالد الزعتر: حل الأزمة القطرية لن يكون إلا بتنفيذ شروط الرباعي العربي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:08 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الكاتب والباحث السياسي السعودي، خالد الزعتر، إن ذهاب قطر لمحكمة العدل الدولية يأتي في صميم استراتيجية الدوحة التي تتعامل مع الأزمة التي تعيشها والقفز على الأزمة الحقيقة والشروط التي قدمتها الدول المقاطعة، والقفز على أسباب تلك الازمة ومحاولة خلط الأوراق.

وأوضح "الزعتر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين، أن الدوحة تعول على أن يكون الموقف من قبل محكمة العدل الدولية يعوض الدوحة عن الخسائر التي لحقت بها، ومحاولة الضغط على الرباعي العربي لإنهاء الأزمة القطرية.

وشدد الكاتب والباحث السياسي السعودي، على أن الدوحة سوف تفشل في هذه الخطوة؛ لأن القاعدة الأساسية لتأسيس محكمة العدل الدولية هو الفصل في المسائل القانونية التي تنشأ بين الدول، والأزمة التي تعيشها قطر هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى وليست قانونية حتى تفصل فيها العدل الدولية، مشددًا على ان حل الأزمة القطرية لن يكون إلا بتنفيذ شروط الرباعي العربي الـ 13، وتغيير سياستها التي قادت للوضع الذي تعيشه الدوحة الآن.
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