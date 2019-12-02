عاجل.. ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة بني سويف





واكتفى الثنائي بجلسات في الجيم والجري حول الملعب ليتأكد غيابهم عن اللقاء، بسبب عدم شفائهما الكامل من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، حيث يعاني صالح من إصابة عضلية وتعرض هاني، لإجهاد خلال مباراة النجم الساحلي التونسي، والتي خسرها الفريق بهدف دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





من ناحية أخرى اشتكى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تعرضه لنزلة برد قبل بداية مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.





وقام خالد محمود، طبيب الفريق، بحقن اللاعب للتخلص من نزلة البرد بشكل نهائي، حتى يكون جاهزًا لخوض المباراة بشكل طبيعي، في حال رغبة الجهاز الفني الاستعانة بخدماته.





وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بني سويف، بمسابقة كأس مصر.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بني سويف، مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، صدمة قوية بعدما تأكد غياب ثنائي الفريق عن مواجهة بني سويف، بمسابقة كأس مصر.وتأكد غياب صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة بني سويف.