مران الأهلي| فايلر يحاضر لاعبي الأهلي وتقسيمة "تراي ماتش" استعدادًا لمواجهة بني سويف

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وحرص فايلر خلال هذه المحاضرة على منح لاعبيه بعض التعليمات الفنية وواجبات كل لاعب قبل مباراة الغد أمام بني سويف.



وأجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقسيمة قوية "تراي ماتش" بطول الملعب بين لاعبي الفريق الأحمر.



وشهدت التقسيمة مشاركة الثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي في مركز حراسة المرمى بينما اكتفى محمد الشناوي بخوض تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.



وحرص فايلر خلال هذه التقسيمة على بعض التعليمات الفنية والجمل التكتيكية لتنفيذها خلال هذه التقسيمة.



ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.