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موعد حفل الكرة الذهبية والقناة المفتوحة الناقلة لها والمرشحين والأقرب للفوز بالجائزة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:00 م
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حفل الكرة الذهبية
حفل الكرة الذهبية
وكالات
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قلصت مجلة "فرانس فوتبول" لائحة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية إلى 30 لاعباً، وخلت من اسم حامل الكرة الذهبية العام الماضي الكرواتي لوكا مودريتش، والبرازيلي نيمار، وذلك لتراجع مستوى الاول بشكل كبير، وإصابة الثاني التي أدت إلى غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

ينطلق حفل جائز الكرة الذهبية في تمام الساعة الثامنة والنصف بوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع حصريًا على قناة بي إن سبورتس الإخبارية.



لا يقتصر الحفل على الكرة الذهبية للاعبين الرجال فقط، بل سيكون هناك أيضاً نفس الجائزة، ولكن لأفضل لاعبة في العالم في 2019، إلى جانب جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً، بالإضافة لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

ويبدو قائد الأرجنتين وبرشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، الأوفر حظاً، ليصبح صاحب الرقم القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك عندما تعلن غداً الإثنين، نتائج التصويت الذي تجريه سنوياً مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

بعد أن كان النجم الهولندي فرجيل فان دايك مرشحاً ليصبح أول مدافع يحرز الجائزة منذ فابيو كانافارو عام 2006، نتيجة قيادته ليفربول الإنجليزي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، انقلبت المعطيات في سبتمبر (أيلول)، حين تم اختيار ميسي لنيل جائزة الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، متفوقاً على فان دايك بالذات، وغريمه السابق نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تبدو حظوظه ضعيفة بنيل الكرة الذهبية هذا العام.

وأتى اختيار ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مسيرته، على رغم أن الترجيحات مالت لصالح تتويج فان دايك الذي تم اختياره الأفضل من قبل الاتحاد الأوروبي "يويفا" في أغسطس (آب) الماضي على خلفية مساهمته في قيادة ليفربول إلى لقب دوري أبطال أوروبا، والحلول وصيفاً لمانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة في الدوري الإنجليزي.

وعلى غرار جائزة "فيفا" التي أدمجت بالكرة الذهبية من 2010 حتى 2015، يمني ميسي النفس بأن ينفرد بالرقم القياسي الذي يتشاركه مع رونالدو (5 ألقاب لكل منهما)، في الحفل الذي سيقام في مسرح "شاتوليه" في باريس.
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