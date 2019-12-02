Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - النصر 1 × 0 الزرقا | دوري الدرجة الثانية الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:59 م Advertisements محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي منذ يوم عاجل.. هروب جماعي في الزمالك منذ حوالي 7 ساعات التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي منذ ساعة و 27 دقيقة بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك منذ حوالي 6 ساعات موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك منذ ساعتين و 16 دقيقة عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي منذ حوالي 10 ساعات كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك منذ ساعتين و 13 دقيقة صدمة برشلونة في مدافعه الجديد منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية" منذ ساعتين و 45 دقيقة رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر منذ ساعتين و 18 دقيقة ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو منذ حوالي 13 ساعة مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي منذ حوالي 11 ساعة عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون منذ ساعتين و 22 دقيقة عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك منذ حوالي 5 ساعات فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن منذ يوم