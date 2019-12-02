مران الأهلي| نزلة برد تبعد وليد سليمان عن التدريبات واستمرار غياب محمد هاني وصالح جمعة

تغيب وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة بني سويف غدًا.



وجاء غياب وليد سليمان بسبب معاناته من نزلة برد، حيث قام خالد محمود طبيب الفريق الأحمر بحقنه.



كما واصل الثنائي محمد هاني وصالح جمعة الغياب عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين لعدم تعافيهما من الإصابة.



ويعاني هاني من إجهاد عضلي حيث اكتفى بأداء مران استشفائي داخل صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات الجماعية.



بينما يعاني صالح جمعة من إجهاد في العضلة الضامة، ولم ينتظم في المران الجماعي للفريق الأحمر.



ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

