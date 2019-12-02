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أخبار البورصة المصرية .. النساجون الشرقيون توقع إتفاقية تسوية مع "وزارةالمالية" و"وزارة الصناعة" بـ 322 مليون جنيه

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:50 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

قالت البورصة المصرية اليوم ، أن شركة  النساجون الشرقيون و النساجون إنترناشيونال، والنساجون الشرقيون للمنسوجات التابعتين لها قد  قامو بتوقيع إتفاق تسوية بين كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بخصوص المبالغ المستحقة لدي صندوق تنمية الصادرات حتى 30 يونيو 2019، والتي تبلغ  نحو 322 مليون جنيه.

وأضافت الشركة  في بيان للبورصة المصرية، أن وزارة المالية رصدت مبلغ التسوية السنوي لصالح صندوق تنمية الصادرات لسداد المستحقات الخاصة بـشركة النساجون وشركاتها التابعة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 30 يونيو 2019 بالمعادل بالجنيه المصري، وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي المصري ويكون السداد مرتبطًا بالتزام تلك الشركات بتوسعات بمبلغ 606 مليون جنيه خلال الخمسة أعوام القادمة بدء من 2019 حتى 2023.

ووفقاً للخطة المعدة  تستهدف النساجون ضخ إستثمارات جديدة تشمل إقامة مصنعاً جديدأ لإنتاج خيوط البوليستر والنايلون والبولي بروبلين وإنتاج حبيبات البوليستر ريسيكل طبقا لمتطلبات الشركات العالمية المستوردة للسجاد، وإضافة أنوال جديدة في مصانع السجاد تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية وأيضا إحلال بعض الأنوال القديمة بأنوال جديدة ذات تكنولوجيا حديثة وطاقة انتاجية أعلى.

ووفقاً لبيان البورصة المصرية ، أنه من المتوقع أن يتم تمويل تلك الاستثمارات من الحصيلة المتوقعة من التسوية والباقي من موارد الشركات الذاتية والاقتراض البنكي، لافته في الوقت ذاته إلى أن هذه التسوية تخص فقط المبالغ المستحقة للنساجون الشرقيون وأثنين من شركاتها التابعة – النساجون الشرقيون انترناشيونال والنساجون الشرقيون للمنسوجات، كما أنه جاري الآن إعداد دراسة تسوية المبلغ المستحق لباقي شركات النساجون الشرقيون التابعة – شركة ماك وشركة أفكو- والتي تقدر بحوالي 250 مليون جنيه.
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