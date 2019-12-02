الفجر الرياضي يكشف حقيقة تدريب كوبر للزمالك





يعانى نادي الزمالك خلال الفترة الحاليه من سوء للنتائج تحت قيادة المدير الفنى الصري للفريق ميتشو سريدوفيتش، مما جعل إدارة الزمالك تفكر فى التعاقد مع جهاز فنى جديد يقود الأبيض الموسم الجاري، خاصة وأن الموسم مازال فى بدايته.





وأفادت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن تفكير إدارة الزمالك فى التعاقد مع المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر، والذى قاد الفراعنة للوصول لبطولة كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عام وقاد أيضا مصر للصعود لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 بعد غياب سنوات، لقيادة الفريق خلفا لميتشو الذى إقترب من الرحيل عن الزمالك.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص أن هيكتور كوبر لم يتواصل مع إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية لتدريب الفريق.





ويمتلك كوبر العديد من العروض خلال الفترة الحالية من منتخبات بعد رحيله عن تدريب منتخب أوزباكستان، بالإضافة إلى أن مدرب الفراعنة السابق يدرس جميع العروض التي قُدمت له لأن هناك بالفعل أحاديث مع العديد من المنتخبات الإفريقية والأسيوية.





ويعانى نادي الزمالك خلال الفترة الحالية من سوء للنتائج تحت قيادة ميتشو سريدوفيتش بعد الخسارة خلال المباراتان الماضيتين أمام إنبي بالدوري المصري بهدفين لهدف ثم الخسارة الكبيرة أمام مازيمبي بثلاثية دون رد بتوقيع موليكا ومبوتو.





ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرقية زقازيق ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر يوم الاربعاء.



