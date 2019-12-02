شيخ الأزهر يستقبل "عكاشة".. ويؤكد: "خطورة المرض النفسي تهدد الملايين حول العالم"

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم، في مشيخة الأزهر، الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي.





وذكر الإمام الأكبر، أنّ الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات والبلدان، إذ إنّ خطورة هذا المرض تهدد ملايين الأشخاص حول العالم، ونحن اليوم أحوج ما نكون للحفاظ على الإنسان واستغلاله في الإنتاج والعمل والمشاركة المجتمعية.





وشدد الطيب، على أهمية الاعتناء بخدمات الصحة النفسية والإنفاق عليها من ميزانيات الصحة، للتخفيف والحد من خطورة هذه الأمراض، مع توعية وتثقيف المجتمع بأهمية إزالة وصمة هذا المرض الذي يهدد المجتمعات.



