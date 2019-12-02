Advertisements
Advertisements
Advertisements

شيخ الأزهر يستقبل "عكاشة".. ويؤكد: "خطورة المرض النفسي تهدد الملايين حول العالم"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:57 م
Advertisements
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم، في مشيخة الأزهر، الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي.

وذكر الإمام الأكبر، أنّ الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات والبلدان، إذ إنّ خطورة هذا المرض تهدد ملايين الأشخاص حول العالم، ونحن اليوم أحوج ما نكون للحفاظ على الإنسان واستغلاله في الإنتاج والعمل والمشاركة المجتمعية.

وشدد الطيب، على أهمية الاعتناء بخدمات الصحة النفسية والإنفاق عليها من ميزانيات الصحة، للتخفيف والحد من خطورة هذه الأمراض، مع توعية وتثقيف المجتمع بأهمية إزالة وصمة هذا المرض الذي يهدد المجتمعات.

من جهته، أكد الدكتور أحمد عكاشة أنّ المرض النفسي مرض عضوي مركزه المخ، وأنّ كل الأمراض النفسية ناجمة عن عدم انتظام الدوائر العصبية في المخ، وكل الأدوية تتجه في الوقت الراهن إلى تنظيم هذه الخلل العصبي، داعيًا إلى زيادة الوعي لدى الناس وخصوصًا الشباب بأشكال المرض النفسي، ووجود العلاج المناسب حاليًا لكل الأمراض النفسية، حتى أنّ هناك علاجا مخصصا لكل حالة على حدة، مشيرًا إلى أنّ عدم علاج الأمراض النفسية قد يؤدي إلى تدهور في الشخصية ويحدث نتائج سلبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عكاشة شيخ الازهر المرض النفسي

أخبار تهمك

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ يوم

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 10 ساعات

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 11 ساعة

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

خلال استقباله وزيرة الصحة.. شيخ الأزهر: المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تولي المناصب القيادية

السبت.. انطلاق فاعليات المؤتمر السنوي الثاني للطب النفسي بجامعة الأزهر

غدًا.. الأزهر يطلق قافلة طبية إلى الواحات البحرية

"عكاشة": رجال الإفتاء لهم دور كبير في تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية الطب النفسي

"وصمة العار".. خطايا الأهالي في التعامل مع المرضى النفسيين

أحمد عكاشة: عمر الطب النفسي 201 عام.. وغاندي كان يعاني من الاكتئاب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

02:45 م

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

04:04 م

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

03:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status