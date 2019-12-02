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"اتخانقت معاه فقتلها".. تشريح جثة ربة منزل ذبحها زوجها في الهرم

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:58 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة "سيدة" قتلت على أيدي زوجها ويعمل صاحب محل تموين بمنطقة الهرم، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات.

وكشفت التحريات الأولية، أن الزوج ويدعى أمير سدد لزوجته طعنة برقبتها محدثًا إصابتها نتيجة لوجود خلافات عائلية، وتم على الفور نقلها للمستشفى ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفى الهرم بوصول مارينا، 32 سنة، ربة منزل ومقيمة شارع عبد العزيز الشافعي، اللبيني، بمنطقة الهرم، متوفية بجرح طعني بالرقبة من الناحية اليمني.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية، وبانتقال المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة، ومناقشة الزوج أمير، 34 سنة، صاحب محل تموين اعترف بوجود خلافات زوجية بسبب طلبتها الكثيرة " زنانة"، ما دفعه إلى ضربها وطعنها بالسكين في رقبتها، محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.

وتم التحفظ على الشقة وضبط السكين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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