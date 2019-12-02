Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الاتصالات: مشروع مصر الرقمية مسئولية مشتركة بين كل عناصر الدولة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:53 م
Advertisements
جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
أحمد الشيخ
Advertisements
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر الرقمية ليست مسئولية وزارة بعينها لكنها مسئولية مشتركة بين كل عناصر الدولة من كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية، والمؤسسة المصرفية بقيادة البنك المركزي، كذلك مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مصر من شركات عالمية ومحلية، والشباب أصحاب العمل الحر.

جاء ذلك خلال كلمة  طلعت في الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي “PAFIX”، الذي عقد ضمن فعاليات الدورة الـ23 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، وأدار الجلسة المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس.

وأشار طلعت إلى أن الجانب التشريعي يعد واحد من أهم أركان مصر الرقمية؛ حيث صدر في العام الماضي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلمات لحوكمة المنظومة الرقمية، بالإضافة الى قانون حماية البيانات الشخصية الذي من المقرر إصداره قريبا، وذلك بالإضافة الى جوانب أخرى داعمة لبناء مصر الرقمية مثل الإدارة بالسياسات والبيانات، وترشيد النفقات وإدارة موارد الدولة من خلال منظومات رقمية وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، مشيرا الى ارتباط تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بالمدفوعات الرقمية وطرق السداد الالكتروني.

وأوضح  طلعت أهمية الأمن السيبراني في بناء مصر الرقمية؛ وذلك من خلال توفير نظم أكثر مناعة للهجمات الرقمية، مؤكدًا على ضرورة توافر قاعدة من المهارات في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ستسهم في بناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالي.

وأضاف طلعت أنه يتم العمل من أجل انشاء منصات لتحفيز التجارة الإلكترونية لمساعدة صغار الصناع في تسويق منتجاتهم والوصول إلى الأسواق؛ مؤكدا على ضرورة تعظيم الاستفادة من مستودعات البيانات التي تمتلكها مصر والتي نتجت من إجراءات ميكنة قطاعات الدولة المختلفة على مدار سنوات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات مصر الرقمية المنصات التجارية

أخبار تهمك

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ يوم

رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. 100 ألف دولار ثمن طرد "ميتشو" من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند بالقاهرة جذب الاستثمارات الهندية إلى مصر

انتخاب البنك المركزي المصري نائباً لرئيس مجلس إدارة التحالف الدولى للشمول المالي

"طلعت" يبحث مع سفير الهند بالقاهرة مجالات التعاون بين البلدين فى تكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات يفتتح المؤتمر العربي لأمن المعلومات

وزير الاتصالات يفتتح المؤتمر العربي لأمن المعلومات

وزير الاتصالات يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

02:45 م

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

04:04 م

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

03:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status