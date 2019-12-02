مران الأهلي| جلسة فايلر مع اللاعبين وعبد الحفيظ وتجهيز ثنائي الشباب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بني سويف، بمسابقة كأس مصر.



وعقد فايلر، محاضر فنيه مع اللاعبين قبل بداية المران، شرح خلالها نقاط القوة والضعف لدي الخصم من أجل استغلالها، وطالب اللاعبون بتحقيق المكسب والصعود للادوار التاليه في المسابقة.



كما حرص على عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على هامش المران الجماعي للفريق والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.



وتناقش فايلر مع عبدالحفيظ عن بعض الأمور الفنية والإدارية الخاصة بترتيبات مواجهة بني سويف والمقرر لها غدا الثلاثاء.



وأبلغ فايلر، عبدالحفيظ، القائمة المقرر أن تدخل في معسكر اليوم في أحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الغد.



من ناحية أخرى واصل الثنائي مصطفي شوبير ومحمد عبد المنعم لاعبا فريق الشباب بالنادي الأهلي تدريباتهم التأهيلية خلال مران الفريق الأول اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة بني سويف في كأس مصر.



وأدي الثنائي تدريباتهم التأهيلية بالجري حول الملعب، ثم خاضوا تدريبات بدنية داخل صالة الجيمنيزيوم.



ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بني سويف، مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.