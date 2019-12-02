محافظ المنوفية يصدر قرارات عاجلة خلال زيارته المفاجئة لمركز الباجور (صور)

قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة مفاجئة لمستشفى الباجور العام، تفقد خلالها العيادات الخارجية والطوارئ والإستقبال ووحدة الغسيل الكلوي، وكذا المعمل والعناية المركزة والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، كما راجع تقرير حالات العظام بقسم الأشعة خلال اليومين الماضيين.



وقد أكد محافظ المنوفية على أنه جاء لخدمة أبناء المحافظة وأنه موظف بدرجة محافظ، حيث استمع لعدد من شكاوى المرضى ووجه على إثرها مدير المستشفي بتوفير عناية مركزه لسيدة مسنة، كما كلف وكيل مديرية الصحة بنزول لجنة فورية لمعاينة الوحدة الصحية ببي العرب وإعداد تقرير بموقف الوحدة ومدى تحتياجاتها وأهم المعوقات والعرض عليه بشكل عاجل، نظراً لتضرر أحد المواطنين من عدم وجود أطباء أسنان بالوحدة.



وفي ذات السياق كلف رئيس مركز ومدينة الباجور بإعداد تقرير مفصل عن الحالة العامة لطريق كفر الباجور فيشا وحالة الإنارة وتعريفة الركوب والعرض علية لاتخاذ اللازم.