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مواعيد مباريات اليوم الأثنين 2 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة السعودية ضد عُمان بث مباشر beIN SPORT HD

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:50 م
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مشاهدة مباراة السعودية ضد عُمان بث مباشر
مشاهدة مباراة السعودية ضد عُمان بث مباشر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق الكثير من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 2 / 12 / 2019، ويأتي على رأسها مباراة سموحة وطلائع الجيش في بطولة الدوري المصري، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الخامسة"
سموحة x طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"
وادي دجلة x بيلا، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مصر المقاصة x فاركو، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:30 مساءًا بتوقيت تونس، و5:30 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ14"
كالياري x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءًا بتوقيت تونس، و7:45 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ13"
ماينز x آينتراخت فرانكفورت، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 مساءًا بتوقيت تونس، و7:30 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 5 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24 "الجولة الثالثة"
قطر x الإمارات، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:30 مساءًا بتوقيت تونس، و2:30 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.

اليمن x العراق، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:30 مساءًا بتوقيت تونس، و2:30 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

الكويت x البحرين، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:00 مساءًا بتوقيت تونس، و5:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، والعاشرة مساءًا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

عمان x السعودية،  تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:00 مساءًا بتوقيت تونس، و5:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، والعاشرة مساءًا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT المفتوحة.

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