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فوز النصر وجمهورية شبين وتعادل الداخلية وسقوط الترسانة بالقسم الثاني

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:52 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين ومصطفى الجندي
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أسفرت نتائج الجولة السادسة للمجموعة الثانية للقسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة عن تحقيق فريق النصر لفوزاً مهماً على ضيفه فريق الزرقا في منافسات مجموعة القاهرة من دوري القسم الثاني.

سجل هدف اللقاء اللاعب محمود سيد بضربة رأس من عرضية دخير محمد فى الدقيقة 3 من الوقت الضائع للشوط الأول، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادى النصر.

وفاز فريق سيراميكا على فريق الترسانة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس الجديد.

كان فريق الترسانة انهى الشوط الأول بالتقدم. بهدف إسلام حازم في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أدرك سيراميكا التعادل بهدف أحمد غنيم في الدقيقة
35 ثم نجح في خطف الفوز بهدف قاتل عن طريق عبد الله بيكا في الدقيقة 93 من ركلة جزاء.

وحقق فريق جمهورية شبين الفوز على فريق منتخب السويس بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جمهورية شبين.

انتهى الشوط الأول بتقدم جمهورية شبين بهدف محمد عزت في الدقيقة 20 واضاف محمد أبو طالب الهدف الثاني في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.

وتعادل فريق الداخلية مع فريق كوكاكولا بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادى السكة الحديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف، حيث بدأ فريق الداخلية التسجيل عن طريق سمير فكرى في الدقيقة 20 وتعادل أحمد بندق لكوكا كولا في الدقيقة 27 .

وإستطاع مصطفى عز من تسجيل الهدف الثاني للداخلية في الدقيقة 33، ثم سجل إكرم عبد ربه الهدف الثاني لكوكا كولا من ضربة جزاء في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.

ومن المقرر أن تختتم تلك الجولة عصر الثلاثاء، عندما يحل النجوم ضيفا على المريخ، ويلعب بتروجت مع القناة.


ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 16 نقطة
2- جمهورية شبين 11 نقطة
3- منتخب السويس 10 نقاط
4- القناة 9 نقاط
5- النجوم 8 نقاط
6- الداخلية 8 نقاط
7- كوكاكولا 8 نقاط
9- بتروجت 5 نقاط
10- المريخ 3 نقاط
11- الزرقا نقطتين
12- الترسانة نقطتين
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