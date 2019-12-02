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ننشر تفاصيل مشروع تطوير نادي الشيخ زايد الرياضي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:50 م
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نادي الشيخ زايد
نادي الشيخ زايد
عمر محمد
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قال فكري الهواري رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، إنه بات قريباً من التعاقد رسمياً مع أكبر الشركات المتخصصة في إنشاء مجمع حمامات السباحة بالفرع الجديد خلال شهر بعد الانتهاء من التراخيص والتصريحات الإنشائية، خاصة أنه أسند المهمة لعضو مجلس الإدارة أكرم مصطفى، بصفته مسئولاً عن الإنشاءات داخل الفرع الجديد بناء على تكليف مجلس الإدارة لمتابعة الملف.

وأوضح الهواري، أنه خلال الفترة الماضية تم الحفاظ على أرض امتداد الفرع الجديد إلى انتهاء 80%من الأعمال إضافة إلى مجمع ملاعب التنس والذي سوف يتم التسليم النهائي نهاية ديسمبر الجاري.

وأضاف أن ملامح الشكل الجديد  للنادي في التطوير من مجمع حمامات السباحة  في  النادي الرئيسي  بخلاف انتهاء المرحلة الأولى  من الملاعب والحفاظ على أرض الفرع الجديد، وتراك النادي، وأيضا  سوف يتم الانتهاء منه خلال شهر ديسمبر الجاري، بدون تحمل ميزانية النادي أي أعباء مالية  بعد مفاوضات شاقة مع وزير الشباب والرياضة  لينجح المجلس   في الموافقة على  الدعم الكامل 
ويدرس مجلس الإدارة إعادة تطوير كافة حمامات النادي خلال شهرين، وتطوير  المبنى الاجتماعي وإنشاء مظلة له. 

ولفت الإعلامي هشام سلطان أمين الصندوق بالنادي إلى أن هناك خطوات كثيرة أخذها المجلس علي عاتقه منها تطوير إدارات النادي وربطها بشبكة الكترونية   وأجهزة  كمبيوتر حديثة تم الانتهاء  منها، وتطوير  حديقة الأطفال  مع إضافة ألعاب جديدة  وحديثة، وإنشاء بوابات الكترونية، مشيرا  إلى أنه تم إعادة هيكلة أجور العاملين  لتواكب  مستوى المعيشة ورفع قدرات العاملين  لتحقيق أكبر خدمات  للأعضاء ولم شمل أعضاء مجلس الإدارة  وتقريب وجهات النظر بين كافة أعضاء المجلس لصالح  النادي.

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الكلمات المفتاحية

نادي الشيخ زايد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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